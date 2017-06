Engell: Thulesen bør begrunde blå støtte

Det bliver stadig sværere for Kristian Thulesen Dahl (DF) at forklare, hvorfor han peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister, når Dansk Folkeparti samarbejder så tæt med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Det mener politisk kommentator, Hans Engell.

- Jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti pludselig kan skifte side. Men Kristian Thulesen Dahl får et stadig større problem med at forklare, hvorfor han overhovedet peger på Lars Løkke, siger Hans Engell og tilføjer:

- Når samarbejdet med Mette Frederiksen er så tæt. Han har i stigende grad vanskeligheder, når han overhovedet skal begrunde, hvorfor han peger blåt.

Der står 92 røde mandater bag Mette Frederiksen som ny statsminister i Voxmeters seneste meningsmåling for Ritzaus Bureau. Løkke får kun støtte fra 83 mandater, heraf 33 fra Dansk Folkeparti.

DF og S vil ikke hæve folkepensionsalderen med et halvt år, tidligere end det allerede er aftalt i velfærdsforliget. Senest krævede duoen, at regeringen går imod EU's fri bevægelighed. Det skaber ifølge dem løntryk på danske arbejdere.

Samarbejdet skaber problemer med at danne den næste regering - rød eller blå. Løkke får kun magten med støtte fra Thulesen Dahl. Og DF kan hjælpe Mette Frederiksen mod lempelig, rød udlændingepolitik, mener Hans Engell.

- ikke meget tyder på, at Thulesen Dahl har lyst til at pege på en regering af de tre borgerlige partier. Det kan ende med en ren V-regering. Bliver det er rød regering, vil De Radikale prøve at presse Socialdemokratiet, siger han.

- De Radikale vil også prøve at presse sig ind i en S-regering. Så kan støtten fra Thulesen Dahl blive helt afgørende for Mette Frederiksen. Han kan redde hende fra hendes røde venner - SF, De Radikale, Alternativet og Enhedslisten.