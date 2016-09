Formand Kristian Thulesen Dahl (DF) regner med et sammenbrud i blå blok forhandlinger om en 2025-plan. Den udmelding bringer et folketingsvalg tættere på, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Engell: Thulesen Dahl rykker brikken tættere på et valg

Det bliver sværere og sværere at se et efterår uden et folketingsvalg.

- Det er i virkeligheden Thulesen Dahls dødsdom over et blåt forlig til efteråret. Han flytter brikken yderligere i retning af et folketingsvalg til efteråret, siger Hans Engell.

Kristian Thulesen Dahl taler i flere aviser torsdag varmt for en aftale mellem de tre største partier, Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Selv om sådan en aftale kommer i hus, betyder det dog ikke, at et valg i efteråret kan undgås, vurderer Hans Engell.

- Selv om han taler varmt for samarbejdet mellem de tre partier, så ændrer det ikke på, at vi må regne med, at der kommer et mistillidsvotum fra Liberal Alliance, hvis ikke topskatten er med.

- Mette Frederiksen har erklæret sig parat til et samarbejde med Venstre og Dansk Folkeparti, men det er også klart, at kommer der et mistillidsvotum, så stemmer hun for, siger Hans Engell.

Med et samarbejde med Socialdemokraterne og Venstre kan Dansk Folkeparti slippe uden om Liberal Alliances ultimative krav om, at de vil have sænket topskatten for alle med fem procent.

Kristian Thulesen Dahl er klar til opgør med tankegangen om partierne inddelt i en rød og blå blok, og formanden har fat i noget, mener Hans Engell.

- På Christiansborg eksisterer blokbegrebet stadig, men blandt vælgerne eksisterer blokbegrebet ikke længere. Folk er ikke medlemmer af et politisk parti, og de stemmer forskelligt fra valg til valg.

- Der er slet ikke den samme vælgermæssige forankring i, om man hører hjemme i blå blok eller rød blok. I virkeligheden er udmeldingen derfor også en reaktion på vælgere, der ser blokkene under opløsning, siger kommentatoren.