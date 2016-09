Politisk kommentator Hans Engell mener, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan få en fordel mod Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen med sin helhedsplan. Hun sætter reformer på pause og har ikke et finanslovudspil.

Engell: Socialdemokrater savner politik mod Venstres plan

Mette Frederiksen ser rigtigt som socialdemokratisk formand ved at sætte reformer på pause. Men hun kan mangle varer på hylderne, hvis statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) snart udskriver valg på sin omfattende "Helhedsplan - et stærkere Danmark".

Det mener politisk kommentator Hans Engell.

- Det er rigtigt at vedstå ansvaret for Thorning-årene. Hun opbygger en troværdighed om, at hun ikke kommer med en masse løfter, hun ikke kan indfri. Mette Frederiksens problem er: Hvad er det så for en politik, hun vil lægge frem, siger Hans Engell.

- Hvis Løkke udskriver valg om en måned, så har Socialdemokraterne ikke meget politik at byde på. Det er lidt tilbagelænet, at S som det største oppositionsparti ikke fremlægger et finanslovsforslag.

Mette Frederiksen står ved "reformamok" med Helle Thorning-Schmidt (S) i spidsen som statsminister. Men der var også modstand i partiet mod reformer af folkeskole, kontanthjælp, førtidspension, dagpenge og efterløn, påpeger Hans Engell.

- De store reformer er slået igennem. De har effekt. S vil sende det signal, at nu skal der ikke vendes op og ned på alt efter et regeringsskifte. Men S vil lave reformer på erhvervsområdet. Så dansk politik kommer ikke til at ligge helt stille, siger Hans Engell.

Spørgsmål: - Er Socialdemokraterne bange for deres egen skygge efter strid om reformer under Thorning?

- Mette Frederiksen har lagt en mere forsigtig linje. Sporene skræmmer. Før valget i 2011 havde S-SF rigtig mange planer. Da regeringsskiftet kom, var alle de planer skrevet i sand. For De Radikale skulle med og havde en helt anden prioritering, siger Hans Engell.

Så kom diskussionen om løftebrud, som kostede S-R-SF-regeringen livet. Derfor udsteder Mette Frederiksen ikke dækningsløse checks, mener han.