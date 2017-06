Engell: Pape må pudse sin politiske profil

- Der er almindelig respekt for, at de konservative ministre klarer sig udmærket. Og at Pape som justitsminister er dygtig til at gå ind i alle borgernære sager, siger Hans Engell og tilføjer:

- Hvad enten det er tiggende romaer på gaden, vandscootere eller indbrudstyverier. Han er god til at fange alle de sager.

I Voxmeters meningsmåling får De Konservative kun syv mandater og 3,9 procent af stemmerne. Det er ét mandat mere end ved valget. Men partiet har ikke haft stor gevinst af at gå i regering i efteråret, mener han.

Det er ikke nok til at flytte vælgerne tilstrækkeligt for De Konservative. Der skal ske et større politisk ryk, før partiet kan vende skuden.

I Anders Fogh Rasmussens VK-regering hentede partileder Bendt Bendtsen den populære miljø- og klimaminister Connie Hedegaard ind i regeringen.

- Der skal også flere profiler til end Søren Pape. Han kan selvfølgelig være tilfreds med, at det nu går den rigtige vej. At de Konservative har fjernet sig markant fra spærregrænsen, påpeger Hans Engell.

- De Konservative fylder ikke så meget i regeringssamarbejdet. I boligskatten var deres krav, at den skulle være uden knæk hele vejen op. Men knækket kom, siger han.

Det vækker ikke voldsom jubel i dyre kommuner som Hørsholm, Gentofte og Frederiksberg ved København, hvor de konservative borgmestre styrer, forklarer Hans Engell.

- De synes ikke, at det er den allerbedste løsning. Pape må også vise en profil på skat, så han også opleves som en partileder, siger Hans Engell.