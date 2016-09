Engell: Økonomiske megaplaner flytter ikke vælgere

I hvert fald ligger Venstre fortsat efter valgresultatet i en ny meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau. Her står Venstre til 16,9 procent af stemmer mod 19,5 procent ved valget. Dermed er tilbagegangen uden for den statistiske usikkerhed på 2,3 procentpoint.

- Det viser, at fordi der bliver lagt økonomiske megaplaner på bordet og Lars Løkke går live på Facebook, så er det ikke noget, der rykker vælgerne i større omfang, siger politisk kommentator Hans Engell.

- Jeg tror, at det har noget at gøre med, at vælgere ikke rykker på planer, men resultater. De har vænnet sig til, at fordi politikere i skiftende regeringer lægger store planer, så kan der godt komme nogle helt andre resultater ud af det, siger Hans Engell.

Samlet set er det også rød blok, der står til at få flest stemmer ifølge målingen. Rød blok står i meningsmålingen til at vinde med 90 mandater mod blå bloks 85 mandater, hvis vælgerne skulle afgive stemme i morgen.

Der skal dog tages forbehold for statistiske usikkerheder i målingen, og derfor kan man ikke entydigt tolke, at rød blok står til sejr. Ifølge målingen er rød blok 3,0 procentpoint foran blå blok. Men den statiske usikkerhed er på 3,1 procentpoint.

Flere målinger siden sommerferien har ligesom Voxmeters måling vist, at Løkke langt fra kan være sikker på at vinde en ny periode i Statsministeriet, hvis forhandlingerne går i hårdknude.

- Det er ikke en måling, som giver Løkke meget lyst til at udskrive folketingsvalg i utide, konstaterer Hans Engell.

I målingen står Liberal Alliance til to mandater mere end ved valget sidste sommer. Det er bemærkelsesværdigt, da partiet har været meget kontante i deres melding om topskatten, mener Hans Engell.

- Der var nok mange, der havde troet, at vælgerne ville reagere negativt på Samuelsen og hans stålfaste blik, men det koster ham ikke noget, og det er interessant, siger kommentatoren.

Forhandlingerne om 2025-planen er allerede i gang, og finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) har udtalt, at han går efter en aftale mellem de blå partier. Det er dog ikke særlig realistisk, vurderer Hans Engell.

- De fire blå partier er rygende uenige om nogle af de væsentligste punkter i Helhedsplanen. Hjorts udtalelser bygger mere på forhåbninger end blå kærlighed.

- Jeg tror mest på en aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, siger han.