Det bliver endnu sværere for regeringen at lande en aftale om 2025-planen, efter ny måling viser opbakning fra vælgerne til LA trods trusler om valg, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Engell: Måling får valget til at rykke tættere på

Men opgaven bliver nu endnu vanskeligere at løse for regeringens chefforhandler. Og dermed rykker et folketingsvalg tættere på. Det vurderer politisk kommentator Hans Engell på baggrund af en ny meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Ifølge målingen står Liberal Alliance til 8,0 procent af stemmerne mod 7,5 procent ved valget i 2015. Dermed holder Liberal Alliance tilsyneladende fast i partiets vælgere trods politiske stormvejr udløst af Anders Samuelsens trusler om at vælte regeringen.

- Mange havde forventet, at Liberal Alliance ville blive straffet for at splitte det borgerlige samarbejde på topskatten. Men det er ikke tilfældet, siger Hans Engell og tilføjer:

- Uanset Liberal Alliances ultimative meldinger om topskat, og uanset at samtlige borgerlige liberale aviser har tæsket løs på Liberal Alliance, så er det ikke noget, der koster dem vælgere.

Fremgangen til Liberal Alliance fra 7,5 procent ved valget til 8,0 procent i målingen er så lille, at den er inden for den statistiske usikkerhed.

Liberal Alliance står dog også til 8,0 procent af stemmerne i Ritzau Index. Ritzau Index er et gennemsnit af meningsmålinger fra Voxmeter, Epinion, Gallup, Greens, Wilke og Norstat og giver dermed et mere sikkert billede end en enkelt måling.

- Det vil gøre Anders Samuelsen endnu mere stålsat, fordi det viser, at partiet ikke er på konfrontationskurs med sine egne vælgere. At man rent faktisk har kunnet argumentere sig igennem.

- For de andre blå partier er det her virkelig en bet, siger Hans Engell og tilføjer:

- Hele diskussionen har handlet om, hvem der har ansvaret for at splitte det blå samarbejde. Men målingen viser, at de øvrige partier ikke bliver belønnet, mens LA henter fremgang på det.

Og det er dårligt nyt for Claus Hjort Frederiksen, der sigter efter at lande en aftale om finansloven og 2025-planen i midten af november. Det skal ifølge Hjort ske med opbakning fra alle de øvrige partier i blå blok.

- Målingen vil gøre forhandlingerne endnu sværere. Havde Liberal Alliance gået to-tre procentpoint tilbage, så havde de stået i en vanskeligere forhandlingsposition.

- Det her styrker deres position, og det vil gøre dem endnu mere ultimative i forhold til de fem procentpoint på topskatten.

Spørgsmål: Og hvad betyder det i forhold til valg?

- Det gør, at valget rykker nærmere. For der er ikke nogen af de andre partier, der kan levere det her. Vi må regne med, at LA holder fast hele vejen igennem, og så kommer det til et brud på et tidspunkt. Anderledes kan det ikke være, siger Hans Engell.