Engell: Løkke kan lande forlig eller udskrive valg

Trods torne i helhedsplan kan Løkke lande et stort forlig over midten, mener politisk kommentator Hans Engell.

Regeringens plan kan ende med en bred politisk aftale hen over midten. Men "Helhedsplan - et stærkere Danmark" er også Venstres valgoplæg, hvis partierne ikke bøjer sig mod hinanden.

- Planen har på en række punkter gode chancer for at blive vedtaget. Det er klart, at planen ikke bare vedtages i morgen. Partierne sidder ikke klar til at underskrive det hele. Men regeringen har bøjet sig for krav og forslag på rød og blå side, mener Hans Engell.

Planens store politiske problemer ligger i lavere topskat, mindre SU, regning til husejerne, højere pensionsalder og strammere udlændingepolitik, vurderer han.

Spørgsmål: Har Socialdemokraterne meldt sig ud, når Mette Frederiksen ikke vil indgå en aftale med lavere topskat?

- Det siger hun. Ligesom Liberal Alliance har sagt, at de styrer mod et valg, hvis der ikke kommer fem procent lettelse af topskatten. De Konservative vil have boligskatterne sikret, siger Hans Engell.

- Hvis partierne ikke vil bøje sig, så har Løkke ikke andre muligheder end at udskrive valg. Spørgsmålet er, hvor meget de andre partier er klædt på til det. Venstre og statsministeren har trods alt en stor, omfattende plan at gå til valg på.

Hans Engell mener, at forhandlingerne bliver et udskilningsløb. Løkke vi ifølge ham helst lave en aftale, der omfatter Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, De Radikale og De Konservative. Mens Liberal Alliance er sværest at få om bord, mener Hans Engell.

- Det kan godt ende med en stor aftale. I dag (tirsdag) er det påfaldende, at så få partiledere har været på banen.

- Partierne har markeret, at de slet ikke er enige i oplægget. Men der har ikke været en tone af, at man vil spænde ben for det hele, siger Hans Engell.