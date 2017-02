Politisk kommentator Hans Engell mener, at Hernings V-borgmester, Lars Krarup, har sendt et dybt stød mod statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med kraftig kritik af Venstres politik.

Engell: Krarup rammer Løkke med dybt stød

- Lars Krarup er den mest profilerede V-borgmester sammen med KL's formand, Martin Damm. Han leverer et dybt stød til Lars Løkke. Det udspringer af bekymring over, at Venstre får et elendigt kommunalvalg, siger Hans Engell.

Lars Krarup frygter, at Løkke koster Venstre stemmer ved kommunalvalget i november.

Han skoser sin partiformand for uddannelsesloft, boligbeskatning, et rødt trafikforlig uden om regeringen og slagsmålet om definitionen af at være dansker.

Lars Krarup er en "såret mand", fordi Herning tabte politiskolen til Vejle. Byen mistede mange millioner kroner, fordi Løkke ikke havde styr på Dansk Folkeparti, mener han.

Samtidig er Krarup bekymret for, at regeringen bruger godt halvdelen af 32 milliarder kroner til boligskat på at fastfryse grundskylden til 2021. Det gavner især kommuner i hovedstaden, påpeger han.

- Bag gemmer sig to ting: boligbeskatning og kommunal udligning. Kommunerne har store forskelle og rives og slås indbyrdes. Så det, han siger, er også kampen om penge mellem Øst- og Vestdanmark, siger Hans Engell.

Venstres kerneland er Jylland. Her er mange kommunalfolk ikke imponeret af Løkke og partiledelsen.

- Det er et dybt stød mod Løkke, som i forvejen er hårdt ramt. Venstre står til at tabe i samtlige meningsmålinger. Løkke er umådeligt upopulær over for Mette Frederiksen, siger han.

Løkke savner flertal for en højere pensionsalder og ændret SU, påpeger Engell.