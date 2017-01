Henning Christophersen ses her sammen en anden tidligere Venstre-formand, Anders Fogh Rasmussen. Modsat Fogh nåede Christophersen aldrig at blive statsminister. Til gengæld blev han den mest magtfulde danske EU-politiker til dato. Arkivfoto.

Engell: Christophersen bar ikke nag til Schlüter

Alligevel var det ikke med bitterhed, at nu afdøde Henning Christophersen i 1982 blev finansminister under den konservative statsminister Poul Schlüter.

Det fortæller politisk kommentator Hans Engell, der var konservativ forsvarsminister i samme regering.

- Han tog det virkelig flot, da Schlüter løb med støtten, da firkløverregeringen blev dannet i 1982, fortæller Hans Engell.

- Som finansminister var han firkløverregeringens økonomiske motor. Det var ham, der stod for fastkurspolitikken og afskaffelsen af dyrtidsreguleringen. Sammen med Schlüter genoprettede han dansk økonomi.

- Selv om det var en skuffelse for ham, at han ikke blev statsminister, men måtte nøjes med finansministerposten, så kom samarbejdet mellem ham og Schlüter til at fungere rigtig godt.

I 1984 forlod Christophersen dansk politik for at blive EU-kommissær. Det var et tab for regeringen, mener Engell. Christophersen havde nemlig et stort strategisk overblik.

Til gengæld havde han svært ved tv-mediet, fortæller den tidligere ministerkollega.

- Han virkede tit lidt kikset, når han stod i sin tweedjakke på en bondegård. Når han, der var cand.polit., skulle vise, at han vidste, hvad der rørte sig i kostalden, faldt han helt ved siden af.

- Men bag den i medierne lidt kejtede optræden var han et umådeligt begavet og humoristisk menneske, siger Hans Engell.

Før posten som finansminister i den borgerlige firkløverregering havde Christophersen været udenrigsminister i den lidet succesfulde SV-regering under Anker Jørgensen (S) i 1978-1979.

Og efter tiden som EU-kommissær var han blandt andet formand for Metroselskabet, der står for at bygge metro i København.

Henning Christophersen blev 77 år. Han døde efter kort tids sygdom i Bruxelles nytårsaftensdag, omgivet af sine tre børn.