Energiekspert: Applecenter er en test for Danmark

Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V), byder det ny datacenter velkommen. Man han vil ikke huse de otte til ti vindmøller, som it-giganten vil opføre for at skaffe strøm, siger borgmesteren til energiwatch.dk.

Hvis Danmark vil have flere datacentre som Apples ved Viborg og Aabenraa, så skal vi løse problemerne med at skaffe mere strøm samt placering af vindmøller.

- Det er lakmusprøven på, om vi i Danmark kan tilpasse os de nye markeder, der kommer. Der kan komme rigtig mange flere datacentre, siger Brian Vad Mathiesen.

- Men så vil det være godt, at vi sår mindre tvivl om, hvor vindmøllerne skal stå. Det skaber meget usikkerhed - også for virksomheder som Apple - at de ikke ved, hvad lovgivningen erstattes af, så de kender vilkår for investering.

Når Danmark får fire datacentre, vokser elforbruget over ti procent.

- Derfor skal vi bruge overskudsvarme fra datacentre samt vindmøller. Men så skal lovgivningen ændres, mener Brian Vad Mathiesen.

- Toget ruller utrolig hurtigt. Det er vigtigt, at vi som land viser, at vi kan tilpasse lovgivningen. Både med hensyn til vindmøller, overskudsvarme fra industrien, store varmepumper og den lokale forankring, siger Brian Vad Mathiesen.

- Så vi får flere af den slags succeshistorier til Danmark. Vi skal bygge flere vindmøller, og de skal være mindre.

Som det er nu, skal vindmøller, når de placeres på land, tilbydes folk, som bor inden for 4,5 kilometer, 20 procent af anparterne.

- Hvis de ikke sælges, tilbydes kommunens indbyggere anparter, siger Brian Vad Mathiesen.

- Men det er alt for nemt at komme udenom. Man har næsten tilbudt det, blot man sætter en annonce i en avis. Lovgivningen skal sikre en lokal forankring af vindmøller, påpeger professoren.

Han vil hæve grænsen til cirka 50 procent og sikre, at vindmølleselskabet har større lokal forankring. Ellers frygter politikerne kort for kommunalvalget, at vælgerne ikke vil have flere vindmøller på land, mener Brian Vad Mathiesen.

Han siger, at Tyskland netop har lavet en udbudsmodel, hvor det er en fordel at have lokal forankring.

- I '90'erne lærte vi tyskerne om særlige feed-in tariffer til vind og sol samt lokal forankring. Nu er tiden inde til, at vi lærer af tyskerne for at sikre lave priser i udbud i kombination med lokalt ejerskab, siger Brian Vad Mathiesen.