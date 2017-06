Energibranchen: Fuld fart på elektrificeringen nu

Rapporten beskriver Danmarks muligheder for at opfylde EU's udspil om at skære op mod 39 procent af CO2-udledningen fra transport, landbrug og bygninger i 2030 - målt i forhold til 2005.

- Det er kloge takter fra Klimarådet, der ligesom Energikommissionen anbefaler, at vi opnår klimamålet med nationale tiltag frem for kvoteopkøb, siger Stine Leth Rasmussen.

Vi skal nu for alvor i gang med at elektrificere opvarmning af boliger og transport. De to områder skal levere en stor del af CO2-reduktionen frem mod 2030 i den del af økonomien, der ikke er omfattet af EU's handel med CO2-kvoter, siger hun.

- For at indfri målet om en halv million elbiler inden 2030 og en stor udbygning af varmepumper skal det være attraktivt at vælge grønne elløsninger frem for naturgas og olie, påpeger afdelingschefen.

- Det kræver et opgør med den nuværende elafgift, og det kræver stabile politiske rammer til elbiler, siger Stine Leth Rasmussen.

Behovet for at skære i CO2-udledningerne af hensyn til den globale opvarmning bliver ikke mindre i fremtiden.

Så det kan være både dumt og dyrt, hvis vi skubber den nødvendige handling foran os, siger Stine Leth Rasmussen fra Dansk Energi.