Endnu en mistænkt er sigtet for knivoverfald på Strøget

En 21-årig mand er mistænkt for at have været med til at begå et knivstikkeri på Strøget i København i februar. Han er torsdag blevet varetægtsfængslet i 20 dage.

Manden er sigtet for drabsforsøg. En anden mand blev for knap en uge siden varetægtsfængslet i 26 dage i samme sag.