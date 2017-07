Endnu en mand fængslet for knivoverfald på bandemedlem

En 19-årig mand er i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet til 15. august, sigtet for at have deltaget i et overfald på et medlem af banden Loyal To Familia (LTF).

Tirsdag blev en anden mand fængslet i sagen, mens den tredje formodede gerningsmand fortsat er på fri fod. Politiet mener dog at vide, hvem han er.