En ud af ti pendler til statens udflyttede arbejdspladser

Godt 200 af de i alt 1959 medarbejdere, der indtil videre er flyttet ud, er ikke flyttet efter arbejdspladsens nye placering. Det svarer til godt en ud af ti.

De har i stedet valgt at forlænge deres transporttid til arbejdspladsen.

Et formålene med udflytningen var blandt andet at skabe vækst i provinsen.

Men hvis medarbejdere ikke flytter adressen og familien med, går byerne glip af det, siger ph.d.-studerende Hanne Bat Finke fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.

- Når folk pendler til en arbejdsplads, investerer de ikke det samme, som der hvor de bor. Ligesom du heller ikke betaler skat eller køber et hus i arbejdskommunen. Du engagerer dig ikke i lokalområdet, siger hun.

- Det er som udgangspunkt negativt, for hele pointen med udflytningen var at skabe mere liv i de byer, hvor arbejdspladserne flyttede til.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra innovationsminister Sophie Løhde (V), der er på ferie.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, udtaler til Berlingske, at han ikke har ondt af pendlerne, fordi Danmark "er et geografisk begrænset land, er transporttiden oftest ikke så lang".

Flere andre af Folketingets partier ser også positivt på andelen af pendlere.

Landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti Mette Hjermind Dencker fremhæver, at det er "dejligt, at vores land ikke er større, end at ti procent vælger at pendle".

Magnus Heunicke, landdistriktsordfører for Socialdemokratiet, pointerer, at der i alle virksomheder er mindst én ud af ti, der pendler.

Derfor er tallene et udtryk for, at udflytningen har kunnet lade sig gøre.

Det var i oktober 2015, at regeringen offentliggjorde planen om udflytning af knap 3900 statslige arbejdspladser.

Efterfølgende har regeringen varslet, at den i 2018 vil fremlægge forslag til yderligere udflytning af statslige arbejdspladser.