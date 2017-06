En ko slipper løs på dyrskue - flere er kommet til skade

Det tunge dyr nåede at skade fire små piger, inden det blev indfanget igen.To af dem måtte en tur på skadestuen.

En ko slap fredag formiddag løs på Det Fynske Dyrskue i Odense. To voksne og fire børn er kommet til skade.

Fyns Politi oplyste i første omgang, at det var en tyr, der slap løs på dyrskuet, men det viste sig at være et dyr af hunkøn, nemlig en kvie, altså en ko der endnu ikke har fået kalve.

En pige på 11 måneder blev trådt i hovedet. Hun slipper dog fra ulykken uden mén, oplyser politiet fredag eftermiddag.

En toårig pige blev trådt i brystet og har fået et mindre hul i den ene lunge. Der er tale om et hul, der skal hele af sig selv, oplyser politiet.

En syvårig pige har brækket et ben, mens en anden syvårig pige slap med overfladiske skrammer i hovedet og muligvis en brækket arm.

To voksne blev væltet omkuld af kvien. En 50-årig kvinde slog ryggen og hovedet ved faldet, mens en 58-årig mand efter et styrt klager over smerter i brystet.

Det var klokken 11.25, at dyret slap løs. Det skete, da en flok kvier skulle gennes fra stalden til udstillingsringen på dyrskuepladsen.

- Der blev oprettet en korridor med udspændte tove mellem nogle hjælpere. Under flytningen gik en kvie i panik. Den sprang gennem tovene og ramte flere tilskuere, oplyser politiet.

Kvien løb tilsyneladende tilbage til stalden af sig selv.

Det Fynske Dyrskue løber af stablen fra fredag til søndag på dyrskuepladsen i Odense. Arrangørerne venter ifølge vagtchef Thomas Bentsen, Fyns Politi, besøg af 50.000-60.000 gæster.

Netop fredag plejer der at være mange børn på dyrskuet, fordi dagplejere, institutioner og skoler har tradition for at tage hen og kigge på dyrene.