En forbrydelse kan give 10 års opholdsforbud

Da partierne bag Bandepakke III i foråret blev enige om et opholdsforbud fremgik det blandt andet af aftaleteksten, at forbuddet skulle bruges, hvis en person "gentagne gange overtræder lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller straffeloven".

Justitsministeriet lægger nu op til, at et opholdsforbud til rockere og bandemedlemmer skal kunne komme i brug i langt flere tilfælde, end det fremgik af det oprindelige forslag.

Men i det udkast til loven, som nu er på vej i høring, skærper Justitsministeriet kursen.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

"Justitsministeriet finder (...), at også enkeltstående lovovertrædelser af en vis grovhed bør kunne danne grundlag for, at retten idømmer et opholdsforbud", står der i bemærkningerne til lovforslaget.

Opholdsforbuddet skal gives i forbindelse med grov banderelateret kriminalitet og gælder i mellem et og ti år efter endt afsoning.

Det skal som udgangspunkt gælde i "den eller de kommuner", hvor lovovertrædelserne er begået.

Med lovovertrædelse af en vis grovhed mener Justitsministeriet ubetinget fængsel i tre måneder eller længere, uanset om personen er tidligere dømt, skriver Jyllands-Posten.

Domme på op til et års fængsel skal som udgangspunkt følges op med et opholdsforbud i mellem et og fire år. Jo længere straf, jo længere opholdsforbud.

I en mail til Ritzau skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om opholdsforbuddet:

- Vi skal tage et opgør med bandernes små kongeriger. Der skal ikke være andre her i landet, der regerer end de danske myndigheder.

- Politiet arbejder benhårdt for at presse banderne og rockerne, og opholdsforbuddet er blot et af de mange nye redskaber, vi fra Christiansborg giver dem til at bekæmpe rocker- og bandekriminalitet.