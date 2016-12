En person er fængslet, mens en anden er løsladt, efter de tirsdag eftermiddag blev anholdt og sigtet for at kaste grene ned på motorvej E45 ved Aalborg.

En fængslet for at kaste grene på nordjysk motorvej

En dommer har valgt at varetægtsfængsle en 20-årig mand i 14 dage for at kaste grene ned på motorvej E45 ved Aalborg tirsdag eftermiddag.

Det fortæller anklagerfuldmægtig fra Nordjyllands Politi Bjørn Fogh.

Til grundlovsforhøret onsdag forklarede begge de sigtede ifølge anklageren, at det var den 20-årige, der havde kastet to grene på cirka 30 centimeter ud over motorvejen, inden den 19-årige fik stoppet ham.

- Vi har fundet fem grene af varierende størrelse på motorvejen, og derfor er de sigtet for at kaste fem grene. Et vidne har set dem kaste tre grene, men selv har de kun forklaret om to, siger Bjørn Fogh.

Den 20-årige mand kærede fængslingen til Vestre Landsret, som inden for de næste par dage vil tage stilling til, om der er grundlag for at fængsle ham.

Anklagemyndigheden har valgt at kontrakære med krav om, at han fængsles i fire uger.

De to unge mænd er af afrikansk afstamning og er ikke danske statsborgere. Grundlovsforhøret foregik med tolk.

Nordjyllands Politi fik tirsdag eftermiddag flere anmeldelser fra bilister, der havde set to personer kaste grene ned på motorvejen.

En bilist måtte bremse kraftigt op og foretage undvigemanøvre for ikke at blive ramt af en gren.

I august blev en 33-årig tysk kvinde dræbt og hendes 36-årige mand alvorligt kvæstet, da deres bil blev ramt af en betonklods på motorvejen på Fyn.

Fyns Politi betragter den sag som en drabssag, men har endnu ikke anholdt nogen for at kaste betonklodsen.

Ifølge anklagerfuldmægtig Bjørn Fogh er der intet, der tyder på en sammenhæng mellem den fynske og den nordjyske sag.

- Der er intet, der så meget som lugter af, at de to sager er forbundne, lyder det.