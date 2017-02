En del af danskerne kan igen følge med i hitserien Skam

Men når sæson 4 af den populære serie bliver vist i Norge til foråret, vil der alligevel være en del af de danske TV-seere, som får mulighed for at følge med i det norske teenageliv.

Den norske public service-kanal NRK3 lukkede i slutningen af januar for muligheden for at streame serien fra Danmark. Men nu vil TV-udbyderen YouSee give kunderne mulighed for at se serien via mobil-apps og computer.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med nabolandskanalerne, og sammen med dem har vi strikket en løsning sammen, siger Christian Morgan, mediedirektør i YouSee, i en skriftelig kommentar.

Mere end 1,3 millioner danske husstande er YouSee-kunder og vil altså have mulighed for at se TV-serien med danske undertekster.

Da NRK lukkede for signalet på grund af en tvist om musikrettigheder, blev de mange danske Skam-fans så skuffede, at selv den daværende kulturminister Bertel Haarder (V) gik ind i sagen.

Han lovede at bringe sagen op hos sine norske kolleger.

NRK forventer at vise fjerde sæson af Skam i løbet af foråret. Der er endnu ikke sat dato på premieren.