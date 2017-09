Brand i tagetagen på Østerbro-kollegium slukket

Ejendommens beboere er blevet evakueret, oplyser vagthavende operationschef Frederik Ryber, Hovedstadens Beredskab. Der er ikke tal på, hvor mange der var hjemme.

Ilden er tilsyneladende opstået i et depotrum i tagetagen, og der blev hurtigt slået alarm, fordi ilden udviklede kraftig røg.

Da der var risiko for, at ilden skulle brede sig til taget, rykkede brandvæsnet ud med en større styrke, der først og fremmest arbejdede på at hindre ilden i at brede sig til taget.

Søndag ved 16.30-tiden oplyser Frederik Ryber, at selve branden i tagetagen er under kontrol.

- Vi vurderer, at der ikke længere er risiko for voldsom spredning. Men ilden nåede at få fat i etageadskillelsen ned til ejendommens boliger, så vi bliver på stedet for at sikre, at den er helt slukket, siger Frederik Ryber.

Ifølge operationschefen er etageadskillelserne i en gammel bygning som Hagemanns Kollegium meget tykke. Det besværliggør brandvæsnets arbejde.

Derfor arbejder brandfolkene med termiske kameraer, der kan afsløre varmeudvikling og lommer med ild eller gløder i.

Omkring klokken 17.15 oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter, at branden er slukket.

Brandvæsnet beholder dog lidt mandskab på stedet for en sikkerheds skyld.

Det er uvist, hvordan ilden i depotrummet opstod.