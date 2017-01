Den nye undervisningsminister, Merete Risager (LA) vil gøre det lettere for elitesportudøvere at tilrettelægge deres erhvervsuddannelse, så den kan kombineres med deres sport.

Eliteatleter får lettere ved at blive malere og frisører

Det er allerede muligt for landets gymnasieelever, men har hidtil ikke været muligt for elever på landets erhvervsskoler.

Derfor skal det nu være muligt for elitesportudøvere at tilrettelægge deres erhvervsuddannelse, så den kan kombineres med deres sportsgren.

Det vil undervisningsminister Merete Riisager (LA) råde bod på med et treårigt forsøg for eliteatleter under Team Danmark.

- Jeg håber, at flere eliteidrætsudøvere oplever, at de kan tage den uddannelse, de drømmer om, mens de er på højt niveau.

- Det skal ikke være de unges manglende adgang til uddannelse, der bremser deres adgang til konkurrencer og medaljer. De muligheder skal være der, siger undervisningsministeren.

Derfor lemper undervisningsministeren reglerne på erhvervsuddannelserne for at give et langt mere fleksibelt råderum for både skoler og elever til at tilrettelægge uddannelsen for eliteatleter.

Det skal give mulighed for at forlænge både grundforløbets 1. og 2. del med op til ti uger samt at forlænge hovedforløbet med op til 50 procent.

Derudover bliver det muligt for eleverne at komme i skolepraktik i perioder, hvor de har ekstra travlt med deres sport. Forsøget træder i kraft tirsdag og gælder i første omgang i tre år.

Lone Hansen, direktør i Team Danmark, ser frem til, at flere får mulighed for også at kunne vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

- Eliteatleterne fortjener gode rammer og vilkår for både at dyrke deres sport på højest mulige niveau og samtidig tage en uddannelse.

- Jeg håber, forsøget bliver positivt modtaget og får flere unge atleter til at prøve kræfter med en erhvervsfaglig uddannelse, siger Lone Hansen i en pressemeddelelse.