Elisabeth Moss roser dansker i Cannes: Han vil gøre alt

Hun spiller med i hitserier som "Mad Men", "The Handmaids Tale" og "Top of the Lake", og kigger man ned over skuespillerindens kalender for de seneste par år, er der ikke mange huller at finde.

Elisabeth Moss har på rekordtid sat sig på tronen som en af de mest omtalte og efterspurgte skuespillerinder i verden, og én af dem, der har haft held til at gafle hende, er den svenske instruktør Ruben Östlund, der tidligere har fået stor ros og flere priser for sit satiriske drama "Force Majeure".

Lige nu er han i Cannes, hvor han har sin nyeste film "The Square" med i konkurrencen om Guldpalmen. I hovedrollen ses danske Claes Bang som museumsdirektøren Christian, og overfor ham spiller Elisabeth Moss rollen som tv-journalisten Anne.

Skuespillerinden havde en uges optagelse på sættet sammen med Claes Bang, der før rollen i Ruben Östlunds Cannes-bud, blandt andet har haft roller i "Anna Pihl" og "Broen".

- At arbejde med Claes var virkelig fedt, for da jeg kom til sættet, havde han allerede arbejdet på sin rolle længe, så jeg følte, at jeg havde en allieret i hele den proces, for jeg er ikke vant til at arbejde på den måde (som Ruben Östlund gør, red.), siger Elisabeth Moss til Ritzau.

- Jeg havde en ven, en kammerat, der kunne sige til mig, at det nok skulle gå, og at jeg gjorde det godt. Jeg følte mig ikke alene, og det var rart, siger hun, og har kun rosende ord tilovers for den danske skuespillers tilgang til rollen.

- Han vil gøre alt, hvad der kræves i rollen, og det var derfor, Ruben valgte ham. Han spiller meget ærligt, og det er det, man søger i en skuespiller, mener hun.

Den svenske filminstruktør satte ellers Claes Bang på lidt af en opgave, da han skulle til audition på rollen. Han skulle nemlig skrive og opføre en tale om kunstinstallationen "The Square", der er et centralt element i filmen.

Det klarede danskeren dog med bravur.

- Jeg var meget rørt af hans tale. Og så vil jeg sige, ligesom Elisabeth, at han reagerer meget ægte i scenerne, han tør være ærlig om sine reaktioner, men er stadig meget præcis, roser den svenske filmager.

I filmen har Elisabeth Moss og Claes Bang et one night stand, der viser sig måske at betyde lidt mere for hende end for ham.

- Det, jeg holdt mest af ved den rolle, var nok, at man kunne tage hende alle steder hen. Hun griner det ene øjeblik og græder det næste, fortæller Elisabeth Moss.

- Min yndlingsscene er den, hvor hun konfronterer ham om deres forhold, for hun skifter meget hurtigt mellem at være vred til at være meget såret over, hvad han har gjort, til at synes, at det går virkelig godt mellem dem og at forholdet virkelig blomstrer, siger hun og griner.

- Det var rigtig sjovt at spille for mig professionelt, fordi det meste andet af det, jeg laver, er meget mere båret af et manuskript og i mere strikse rammer, fortæller stjernen.

Om "The Square" løber med Guldpalmen, bliver afsløret næste søndag.