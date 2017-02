Elisabet Svane: Venstre er efterhånden et delt parti

Venstre "fejler", og det kan koste ved kommunalvalget til efteråret, advarede Herning-borgmesteren. En rundspørge viser nu, at flere i Venstres bagland deler Lars Krarups synspunkt.

I alt 292 har svaret på rundspørgen fra Ritzau. Den er ikke repræsentativ for hele baglandet, men kan ses som et fingerpeg om stemningen.

Mere end halvdelen af dem, der har svaret, er enige i Krarups kritik af V-toppens kurs på tre ud af fire konkrete punkter. Særligt det såkaldte uddannelsesloft får kritik.

- Det er interessant, at så mange støtter det, Lars Krarup siger. Det er et tegn på, at Venstre efterhånden er ved at være et delt parti, siger Elisabet Svane.

Flere Venstre-borgmestre har udtalt, at Lars Krarups vredesudbrud nok mest var et udtryk for skuffelse over, at Herning i sidste øjeblik gik glip af politiskolen.

Men det er en lidt for hurtig måde at skubbe Krarup til side på, mener Elisabet Svane.

- Kritikken gør ondt. Og derfor skal man heller ikke bare affeje Lars Krarup, som man har forsøgt.

- Man forsøger at sige, at han bare er en bitter mand. Men han siger det fordi, at der er et problem i partiet. Han er ikke en person, som tidligere har kritiseret toppen i partiet, siger Elisabet Svane.

Hun peger på, at nogle af Krarups kritikpunkter også splitter Venstre på Christiansborg. Og de berører noget grundlæggende hos Venstre og det at være et liberalt parti.

Det gælder blandt andet opgøret om, hvad det vil sige at være "dansker".

- For en ægte liberal er det ikke staten, der skal definere, hvem der er dansk, siger Elisabet Svane og tilføjer:

- Man skal lægge mærke til, at Kristian Jensen (V) citerer Grundtvig, når han skal svare på Lars Krarups kritik. Han siger, at man er dansk, når man føler det i hjertet. Det er ikke en kritik af Krarup. Det er indirekte en støtte, siger Elisabet Svane.

Venstre har sammen med DF stemt for et forslag til vedtagelse om, at "danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark".

- De eneste, der er stolte af den formulering, er vel dybest set dem, der mente, at man skulle skyde efter flygtninge i både, lød kritikken fra Lars Krarup.