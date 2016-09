Elevråd forstår godt opdeling af etniske elever

For med et kraftigt faldende antal etniske danske elever er den slags kulturmøder i fare for at ophøre.

- I elevrådet er vi rigtigt kede af, at det har været nødvendigt at træffe den her beslutning. Men vi har samtidig stor forståelse for, hvorfor ledelsen har valgt at agere, som den har, siger han, efter at elevrådet fredag eftermiddag har holdt sit første møde efter sommerferien.

Kontroversen om de nye etnisk opdelte klasser var et centralt punkt på mødets dagsorden.

Elevernes erklærede støtte er dog ikke uden ambivalens.

For det føles ifølge elevrådsformanden, som om eleverne opdeles i et "dem" og "os", selv om det ikke er ledelsens intention.

- Intentionen er i virkeligheden det stik modsatte: at skabe nogle rammer for et kulturmøde, som ellers har været udfordret, fordi andelen af elever med anden etnisk baggrund stiger så meget, at der snart ikke er to kulturer tilbage på gymnasiet, siger Jens Philip Yazdani.

Langkaer Gymnasium, der ligger i Aarhus-bydelen Tilst, er angiveligt det første til at opdele elever efter etnicitet.

Ifølge rektor Yago Bundgaard sker det i et forsøg på at holde på de få tilbageværende elever med dansk oprindelse, efter at andelen med anden etnisk baggrund er steget fra 25 procent i 2007 til 80 procent for de nystartede 1. g'ere i 2016.

Men det er symptombehandling, mener Jens Philip Yazdani.

- Problemet er, at vores samfund er opdelt, siger han.

- Og det betyder, at gymnasierne afspejler opdelingen. Det er vigtigt, at gymnasierne i højere grad afspejler samfundet som helhed, hvor der er mange forskellige mennesker med mange forskellige kulturelle og etniske baggrunde.

Elevrådsformanden foreslår, at elever fordeles på gymnasier ved hjælp af en fordelingsnøgle.

- På den måde vil man på alle gymnasier i landet få mulighed for at opleve de utroligt gavnlige kulturmøder, der sker, når folk med forskellig baggrund mødes, siger Jens Philip Yazdani.