Elbilbranche: Regeringens planer for bilafgifter er en lappeløsning

Forud ud for at forhandlingerne om en aftale om afgifter på biler sandsynligvis går i gang onsdag, kalder elbilbranchen regeringens intentioner for "lappeløsninger".

Det er foreløbigt sluppet ud, at regering ønsker at sænke afgiften på biler, men det er den forkerte vej at gå, mener Lærke Flader, som er branchechef i Dansk Elbil Alliance under Dansk Energi.