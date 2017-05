Elbæk vil lirke magtspillet op og trække dronningerunder ud

Hvorfor stiller vi os tilfredse med, at vores folketingsvalg er reduceret til et præsidentvalg mellem to kandidater?

- Demokratiet skal være meget mere dynamisk. Hvem vil acceptere, at der kun er to valgmuligheder? Det er sgu da for kedeligt.

- Vi ser ikke snævert på næste valg. Vi kigger to, tre, fire valg frem. Hvilke dynamikker kan der opstå?

Sidste år annoncerede Folketingets yngste parti, at det går efter Statsministeriet. Det lyder måske overambitiøst, medgiver Elbæk. Men hvis man for alvor vil rykke noget, er Statsministeriet stedet at gøre det:

- Det bliver ikke ved det her valg eller næste valg. Ved tredje valg? Njarh. Men ved fjerde valg begynder der måske at åbne sig nogle muligheder.

Indtil da er det et selvstændigt mål at bryde spillet op - blandt andet ved at gå anderledes til dronningerunden, hvor partierne meddeler dronningen, hvem hun bør udpege til at afsøge muligheden for at danne regering.

- Processen med at danne regering skal ikke nødvendigvis være overstået på to uger. Vi kigger på, hvad der skete i Island med Piratpartiet, hvor ansvaret for regeringsdannelsen skiftede hænder flere gange.

- Vi skal til at forstå, at dynamikkerne kan se helt anderledes ud, og at vi kan lave nye, meget mere flydende flertal uden om de to blokke, siger Elbæk.

Gamle, hæderkronede partier smuldrer væk rundt omkring i Europa. Det kan også ske herhjemme, betoner Elbæk. Ikke at han håber noget dårligt for sine kolleger, skynder han sig at forsikre med et stort smil.

Men de gamle partier tager ting for givet - og sig selv for givet, mener han:

- De, der føler, at de har retten til et domæne, vil altid blive irriterede, når der åbner en ny købmandsbutik nede ad gaden. Tag Mads Skjern i Matador.

Selv om Elbæk nægter at sætte navn på, ligger det mellem linjerne, at Socialdemokratiet er en af "de gamle købmandsbutikker". Elbæk vil stadig ikke sige, om han peger på S-formand Mette Frederiksen som statsminister:

- Jeg tager egentlig hatten af for Mette over, at hun ikke bliver mere irriteret over, at vi ikke bare peger på hende. Men det kommer vi ikke til, før vi ved, om vi har en fælles retning.

Alternativet holder landsmøde i Odense lørdag og søndag.