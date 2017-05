Elbæk opstiller nyt værdikompas: S er i en helt anden blok

Det gamle politiske kompas er gået i stykker. Derfor er der behov for at opstille et nyt. Det mener Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk.

Alternativet er i "grøn blok" med Enhedslisten, De Radikale og SF, der alle sætter klimaet højt. Elbæk placerer til gengæld Socialdemokratiet i "gul blok" med Dansk Folkeparti, Venstre og De Konservative.

Den gule blok udgøres ifølge Elbæk af de kulturkonservative partier, som ønsker status quo og vil forsvare nationalstaten.

- Journalisterne spørger, hvem vi vil pege på. Men hvem peger Mette Frederiksen egentlig på? Det bliver mere og mere interessant at få svar på, siger Uffe Elbæk.

Han henviser til, at Socialdemokratiets formand i de seneste måneder er rykket stadig tættere på DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

De to partiformænd har sammen blokeret flere dele af regeringens økonomiske politik. De har givet fællesinterview, og i denne uge var de begge til 3F's stort anlagte møde om pension.

- Der er nærmest blevet dannet et stjernepar i dansk politik. Der er virkelig gået forår i den. Det er fair, at man bliver forelsket. Forelskelsen kan man holde kørende længe - og måske bliver den til et ægteskab.

- Men alle os andre - er vi så bare et sidespring?, lyder det fra Uffe Elbæk til store klapsalver fra de fremmødte partifæller.

Fra scenen i Odense fastslår Uffe Elbæk igen, at Alternativet ikke vil pege på Mette Frederiksen som statsminister, før man er enige om den politiske retning:

- Vi har lyst til at diskutere politik, før vi diskuterer navne. Vi vil vide, om vi kigger ud af det samme politiske vindue.

Elbæk lægger ikke skjul på, at han er ved at være træt af journalisternes spørgsmål om, hvem Alternativet vil pege på, hvis man ikke peger på S-formanden. Vil det så blive en borgerlig statsminister?

Nej, fastslår Elbæk.

Han forsøger i stedet at vende spørgsmålet om:

- Vi vil ikke opfattes som sidekick. Så derfor: Hvem peger Mette Frederiksen på?

Selv om han placerer S i en helt anden blok end EL, AL, SF og R, så tror han dog fortsat på, at man kan nå hinanden:

- Efter 15 måneder har vi haft vores første fælles frokostmøde. Her var bæredygtighed en fælles dagsorden for partierne. Nu skal vi have et nyt møde i næste måned.

Oppositionspartierne skal langt dybere ned i de politiske emner i de kommende måneder, før regnskabet kan gøres op, lyder budskabet fra Odense.