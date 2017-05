Elbæk: Nu taler Danmark borgerløn og 30 timers arbejdsuge

De to andre på gadehjørnet var unge aktivister, der opfordrede Uffe Elbæk til at starte et parti.

- Det første, der røg ud af munden på mig var: Det ved gud, vi ikke skal! Jeg var ikke bare 40 fed og færdig. Jeg var 60 fed og færdig, siger Uffe Elbæk, der i dag er 62 år.

Alligevel endte han med at blive politisk leder for Alternativet, som lørdag holder sit fjerde landsmøde.

Det sker som Folketingets fjerdestørste parti målt på medlemmer. I alt 11.000 er de tre mand på gadehjørnet blevet til på fire år.

Det kalder en begejstret Uffe Elbæk for en "kæmpe succes":

- Jeg vidste ikke, om jeg skulle starte et parti, en bevægelse eller en tænketank. Men jeg vidste, at vi skulle forholde os til klimaet og til demokratiet.

- Derfra og til i dag, hvor vi står i Odense med 11.000 medlemmer og gode meningsmålinger: Det har været en fantastisk håbefuld demokratisk rejse.

Partiets to centrale dagsordener de samme, som de var i 2013: En kamp for klimaet og en kamp for et bedre demokrati. På flere parametre går det dog den forkerte vej på begge områder.

Spørgsmålet er, om partiet reelt har haft nogen indflydelse på de dagsordener. Det mener de politiske leder:

- Vi har sat en diskussion i gang om en 30 timers arbejdsuge. Kødfrie dage og borgerløn. Det er ikon-dagsordener for os, siger Elbæk.

Han henviser til, at det er konkrete forslag, som kan indfri Alternativets nok vigtigste dagsorden: Klimaet.

Spørgsmål: Hverken 30 timers arbejdsuge eller borgerlønnen er blevet til noget. Tror du på, at det vil ske?

- På sigt er jeg sikker på, at man kommer til at se udgaver af det, siger Uffe Elbæk og tilføjer:

- Da vi rejste nogle af de her spørgsmål første gang, sagde folk, at det her er helt uden for den mainstream politiske skydeskive.

- Men så går der et år, og så kan man se, at der kommer flere og flere virksomheder, organisationer og tænketanke ud og siger: Det er rigtigt, og vi bliver nødt til at diskutere de her ting.

- For det kan være et svar på fremtidens arbejdsmarked. Eller på klimakrisen, så jeg er meget fortrøstningsfuld, siger Uffe Elbæk.

Han fremhæver blandt andet, at eksempelvis Saxo Banks cheføkonom, Steen Jakobsen, har talt for, at Danmark bør indføre borgerløn.