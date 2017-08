Ekstra skattefradrag skal opmuntre til opsparing til pension

Det skal bedre kunne betale sig at spare op til pension. Derfor vil regeringen forbedre vilkårene for at spare op.

Det fremgår af regeringens skatteudspil, som skal forhandles i Folketinget.

Ifølge udspillet vil regeringen indføre et ekstra skattefradrag for fradragsberettigede pensionsordninger som livrente eller ratepension. Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i juni at indføre et fradrag.