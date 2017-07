Ekssoldat anklages for øksedrab på forældre ved Randers

I stedet for fængsel vil anklagemyndigheden kræve, at han anbringes på ubestemt tid på den lukkede sikringsafdeling, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag.

En tidligere udsendt soldat er blevet tiltalt for at have dræbt sine forældre med en økse sidste sommer i Uggelhuse ved Randers.

Manden skal have pakket ligene ind i plastikposer, hvorefter han kørte rundt med dem i sin bil.

Den 43-årige lider af ptsd, posttraumatisk stress, kom det frem ved et grundlovsforhør sidste sommer. Han har været soldat på Balkan.

- Jeg kan godt se, at det ser mærkeligt ud at køre rundt med to lig i så lang tid. Men jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre med dem, sagde han.

I retsmødet fremstod han forvirret og noget fortumlet. Han pegede mod personer på tilhørerpladserne og spurgte, hvem de var.

- Det er pressen, sagde dommeren.

- Er de så her for at presse mig, spurgte han med alvorlig mine flere gange.

I dagevis kørte han angiveligt rundt med de døde forældre. Ligene lå skjult under tæpper i bilen.

Torsdag meddeler anklagemyndigheden, at man ønsker den 43-årige anbragt på Sikringsafdelingen, der ligger ved Slagelse.

- Når der nedlægges så alvorlig en påstand som tidsubestemt anbringelse på Sikringsafdelingen, skal det forelægges en række forskellige myndigheder, og det har taget noget tid, siger senioranklager Birgitte Ernst.

Den lange tid forklarer hun også med, at efterforskningen har været meget omfattende.

Sagen skal afgøres af Retten i Randers. Endnu er det ikke klarlagt, om drabssagen vil blive behandlet af et nævningeting eller af en domsmandsret.