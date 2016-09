Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) er klar til at indføre syv ud af otte anbefalinger fra ekspertudvalg. Men han vil ikke sige ja eller nej til, om det skal være forbudt at opkræve kursskæring og kurtage, hvis kunden vil skifte institut efter varslede prisstigninger. Professor Nina Dietz Legind (th) har stået i spidsen for ekspertudvalget.

Ekspertudvalg anbefaler at sløjfe flere realkreditgebyrer

Rentestigninger og andre prisforhøjelser skal varsles i bedre tid. Og i varslingsperioden skal kunderne hverken betale indfrielsesgebyr, kurtage eller kursskæring, hvis de ønsker at skifte til et andet institut.

Udvalget har konkluderet, at omkostningerne ved at skifte institut er en barriere for, at kunderne finder en anden låneudbyder, når priserne stiger. Det fortæller professor Nina Dietz Legind, der har stået i spidsen for udvalget.

Troels Lund Poulsen erklærer sig klar til at indføre syv af udvalgets otte anbefalinger. Men lige netop anbefalingen om, at der ikke skal være gebyr for at skifte institut, efter at der er varslet prisforhøjelser, vil han ikke umiddelbart sige ja eller nej til.

- Vi begynder politiske forhandlinger før efterårsferien, og jeg håber at lave en bred politisk aftale de kommende måneder, siger han.

Den anbefaling får også kritik fra den finansielle sektors interesseorganisation, Finansrådet, der ellers også er positivt stemt over for udvalgets liste.

Finansrådet kalder det et "vidtgående skridt".

- Det er unødig indgriben i private virksomheders prispolitik og prisdannelsen på et frit konkurrencemarked.

- Kurtage og kursskæring ved indfrielse af lån afspejler omkostninger forbundet med køb af obligationer, hvor låntager kan vælge selv at købe obligationerne på et frit marked, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Udvalgets øvrige anbefalinger går især ud på at sikre bedre information til kunderne. Realkreditselskaberne skal have pligt til at oplyse kunderne om årsagen til prisstigninger.

Og hvis en prisstigning ikke er varslet og begrundet korrekt, skal den ikke have lov at træde i kraft.

Derudover skal institutterne oplyse kunderne om deres muligheder for at omlægge lån, og hvor de kan finde information om andre lånudbydere, hvis priserne stiger.