Eksperter skyder regeringens løfter til LO-familier ned

Et afgørende element i regeringens regnestykke er en effektivisering for 5,5 milliarder kroner i forbrændingssektoren. Det skal give 3000 kroner til familierne.

Men det er "meget usikkert", siger seniorforsker med speciale i energiplanlægning Marie Münster fra DTU.

- Vi har i forvejen en effektiv varmesektor sammenlignet med andre lande. Så at gå ud og sige, at det summa summarum vil give en LO-familie 3000 kroner mere i hånden, synes jeg er at stramme den lovligt meget, siger Marie Münster til Politiken.

I regnestykket har regeringen også tænkt sig at øge rådighedsbeløbet for den typiske LO-familie ved at indføre et egenkapitalfradrag til virksomheder.

Det skal øge investeringerne og dermed arbejdsproduktiviteten, som i sidste ende kan få lønningerne til at stige. Det, regner regeringen med, vil forvandle sig til 3800 kroner ned i familiernes budget.

Hertil kommer et mindre beløb på 700 kroner, fordi afskaffelsen af PSO-afgiften ifølge regeringen vil have den afledte effekt, at det mindsker virksomheders produktionsomkostninger.

Det skal ifølge 2025-planen skabe højere produktivitet, der igen "forudsættes beregningsteknisk at blive overvæltet i priserne, således at alle familier får den samme procentvise reale fremgang i den disponible indkomst".

Der er dog en del usikkerhed forbundet med at beregne de såkaldte dynamiske effekter, påpeger økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet.

- Det kan godt være, at det ender med at gå så godt som de 15.000. Men der er også en risiko for, at det ikke bliver så højt. Mellem 10.000 og 15.000, synes jeg, ville være et fair interval at angive, siger han.

Venstres finansordfører, Jacob Jensen, afviser kritikken.

- Den usikkerhed kan gå både den ene og den anden vej. Det er ikke sådan, at man på alle parametre har lagt sig øverst, siger han til Politiken.