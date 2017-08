Eksperter skal sikre bygder mod at skylle i fjorden igen

De to bygder, Nuugaatsiaq og Illorsuit, blev 17. juni ramt af en gigantisk bølge, der rejste sig, efter at et stort stykke af fjeldet skred i fjorden.

Flere huse blev skyllet ud i fjorden, og fire personer savnes og formodes omkommet ved naturkatastrofen.

Huse og bygninger står fortsat ubeboet hen, da myndighederne ikke mener, det er sikkert for beboerne at vende hjem.

Eksperter fra Beredskabsstyrelsen skal hjælpe med at sikre de tilbageværende bygninger.

- Hvis der sker et nyt klippeskred, og vandet stiger igen, så kan de rive sig løs og flyde ud i fjorden. Her vil de være til gene for miljøet og for trafikken i fjorden, siger sektionsleder Peter Hwan Lajgaard, Beredskabsstyrelsen.

- Vores opgave er at sikre, at de huse og bygninger ikke kan fjerne sig fra området. Det kan ske, ved at vi forankrer dem med jordspyd eller bolter dem fast, forklarer han.

Specialisterne skal også sikre lagre af brændstof mod at kunne rive sig løs og flyde ud i fjorden i tilfælde af et nyt skred.

De ni eksperter fra Beredskabsstyrelsen er uddannet til at afsøge og sikre beboelser, fabriksbygninger og miljøfarlige stoffer.

Mens specialisterne arbejder med at sikre huse og bygninger i de berørte bygder, holder et inspektionsfartøj øje med fjeldsiden.

Er der tegn på, at et nyt fjeldstykke er på vej til at løsne sig, trækker mandskabet sig tilbage til højere beliggende områder eller til skibet.

- Der er en reaktionstid på 8-12 minutter, før en eventuel ny bølge rammer os i tilfælde af et nyt skred, siger Peter Hwan Lajgaard.

Selv om jobbet indebærer en risiko, er han alligevel tryg ved opgaven:

- Det er ikke et ufarligt job, og det er forbundet med risiko. Men vi vurderer stadig, at opgaven kan gennemføres, uden at nogen kommer til skade, siger han.

Også fra familierne til de udsendte er der støtte:

- Der er stor støtte til de folk, der er med, også fra deres familier, selv om nogle af dem har måtte udskyde lidt sommerferie, siger Peter Hwan Lajgaard.

Holdet fra Beredskabsstyrelsen indsættes efter anmodning fra Grønlands selvstyre.

Arbejdet foregår under ledelse af Arktisk Kommando, og opgaven løses i samarbejde med lokale myndigheder.

Missionen forventes at tage to uger, hvorefter mandskabet vender hjem.