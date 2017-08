Ekspert om ubådssag: Eftersøgning skal dække enormt område

Men hvis et lig er smidt i vandet et sted i Øresund i tidsrummet torsdag aften til fredag middag, er det tæt på umuligt at beregne, hvor havstrømme kan have ført det hen.

Det siger Johan Mattsson, oceanograf ved Forsvarets Center for Operativ Oceanografi (FCOO). Han har forsøgt at lave sin egen beregning af, hvor et muligt lig kan være.

- Hvis man havde vidst, hvor og hvornår en person var blevet smidt i vandet, kunne man have lavet en brugbar, men usikker beregning af, hvor et eventuelt lig kunne være placeret nu, siger han.

- Men vi ved jo slet ingenting. Vi ved hverken hvor eller hvornår en eventuel dumpning skulle have fundet sted, fortsætter han.

FCOO er ikke involveret i eftersøgningen, men leverer til daglig meteorologiske og oceanografiske data til støtte for blandt andet forsvaret.

Derfor kan Johan Mattsson heller ikke udtale sig om, hvilke oplysninger politiet har til rådighed, og om de kan lave en mere præcis beregning.

Testberegningen har den svenske oceanograf af egen interesse forsøgt at lave ud fra ubådens formodede placering.

I beregningen tog Johan Mattsson udgangspunkt i, at et eventuelt lig kunne være smidt i vandet torsdag aften et sted mellem Køge Bugt og lidt nord for København i Øresund.

Ved at lade beregningerne køre frem til mandag nåede oceanografen frem til et stort spænd af mulige placeringer af et eventuelt lig.

Den nordligste placering var omkring den svenske ø Hven i Øresund. Den sydligste placering var i havet ud for Skanör i det sydvestlige Skåne.

Men selv denne beregning er ikke retvisende for, hvor stor en usikkerhed politiet arbejder på baggrund af, understreger oceanografen.

- Havde jeg foretaget en test med udgangspunkt i, at et eventuelt lig var smidt i vandet fredag kl. 3.00, var udfaldet blevet helt anderledes, forklarer han.

- Sagens kerne er jo, at det er tæt på umuligt at udregne noget, når vi ikke ved mere, end vi gør, siger han.

Endnu en kilde til usikkerhed er ifølge Johan Mattsson, at det er svært at sige, om et lig synker, flyder ovenpå eller noget derimellem.

Ubåden Nautilus sejlede ud torsdag aften fra Refshaleøen omkring klokken 19, hvor vidner så Peter Madsen og den svenske journalist stå sammen i ubådens tårn.

Fredag sank ubåden i Køge Bugt, og kort tid efter blev dens ejer, opfinderen Peter Madsen, anholdt og sigtet for drab.