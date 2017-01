Ekspert bag strukturreformen: Vi svigtede de handicappede

- Strukturreformen blev langt fra den succes, den kunne være blevet. Man greb ikke muligheden for at få samlet noget ekspertise i større og mere effektive kommuner, siger han.

Særligt de handicappede blev svigtet i sammenlægningen, hvor de daværende 14 amter i 2007 blev fusioneret til fem regioner, mens 271 kommuner blev reduceret til 98.

Her blev ekspertisen på området splittet, mener Erik Bonnerup. Han beskriver spillet om strukturreformen som et uskønt magtspil mellem borgmestre, ministre og folketingsmedlemmer.

- Kommunerne fik morderligt travlt med at rage for meget til sig. De sejlede i deres egen sø i stedet for at se på de fordele, der var i at have fået nogle større enheder. Det gjaldt kun om at blive større, siger han til Ugebrevet A4.

- I forhold til de handicappede var kommunerne fuldstændig balstyriske. Dethandlede om, hvem der kunne overtage mest muligt, ikke om, hvad der var bedst for borgerne.

77-årige Erik Bonnerup kritiserer også ledelsen i kommunerne. Her bliver en overdreven mål- og resultatstyring oplevet som regler og kontrol af medarbejderne.

Alligevel var strukturreformen nødvendig, fastslår den i dag pensionerede ekspert i Ugebrevet A4.