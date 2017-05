Ekspert: Travle og utålmodige doper sig til flot krop

Det siger lektor og ph.d. Ask Vest Christiansen, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

- I 80'erne var det nok sådan, at langt de fleste brugere var dem, man vil kalde klassiske bodybuildere.

- Nu er det en langt større og mere forskelligartet brugergruppe, siger han.

Nye tal fra Anti Doping Danmark viser, at der sidste år var 191 sager om doping på fitness- og motionscentre.

Året før var der 140 sager, hvor motionsudøvere enten blev testet positive eller sagde nej til at blive testet uden en plausibel forklaring.

Tidligere var det ifølge Ask Vest Christiansen i højere grad et konkurrencemæssigt motiv, der lå bag brugen af doping på motionscentrene.

Sådan er det ikke længere, siger han.

- Det er folk, der ofte har en ambition om at tilnærme sig deres kropsideal.

- Andre har en ambition om at have det godt og være muskuløse, også selv om de er oppe i årene. Ved at tage nogle steroider kan de gå imod den naturlige udvikling, siger Ask Vest Christiansen.

- Udgangspunktet er, at de gerne vil opnå typisk en flottere krop. De har de en utålmodighed, som gør, at de ser en mulighed for at nå det resultat hurtigere ved at bruge steroider, siger han.

Fælles for brugerne af de præstationsfremmende stoffer er, at de ikke anser sig selv som misbrugere.

- Alle brugere gør meget ud af at sige, at de ikke er misbrugere som eksempelvis alkohol- eller stofmisbrugere.

- Men for nogle går det galt, og de mister kontrollen og bliver misbrugere, siger Ask Vest Christiansen.

Bagsiden af medaljen er, at brugen af anabole steroider og væksthormoner kan medføre hjerte-kar-sygdomme.

De kan også medføre impotens og sterilitet.

Anti Doping Danmark har de seneste år skruet op for kontrollen på landets fitness- og motionscentre.

Sidste år blev der foretaget 1234 besøg på centre - en stigning på over 37 procent i forhold til året før.

Hos fitnesscentrenes brancheforening, Dansk Fitness & Helse Organisation, ser direktør Morten Brustad det stigende antal dopingsager som udtryk for, at kontrollen er blevet mere effektiv fra myndighedernes side.