Ekspert: Skats køb af Panama-papirer er formentlig lovligt

Det er i den lyse ende af en juridisk gråzone, at Skat har fået lov at købe oplysninger fra Panama Papers.

Det er efter alt at dømme inden for lovens rammer, at Skat har fået lov af Folketingets Skatteudvalg til at købe skatteoplysninger fra Panama Papers om danskere for et mindre millionbeløb.

Det vurderer juraprofessor ved Aalborg Universitet Lars Bo Langsted.