Ekspert: Regering presser kommuner med centraliseringsplan

Det kan vise sig at være spil for galleriet, når innovationsminister Sophie Løhde (V) foreslår at samle kommunale opgaver inden for veje, it-drift, bogholderi og løn.

- Måske er det her spil for galleriet. Vi har lige haft en stor diskussion om Skat, og det er let at pege på Skat og sige: Har I ikke lært lektien? Og det er også det, kommunerne nu siger, siger Roger Buch.

Sophie Løhde foreslår, at kommunerne slår pjalterne sammen og etablerer nogle centrale enheder til løsning af en række overvejende administrative opgaver.

Selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) stod fadder til kommunalreformen, der reducerede antallet af kommuner, tvivler Roger Buch på, at regeringen nu ønsker at skrue op for centraliseringen.

- Jeg tror, at regeringen bruger det her taktisk til at presse KL (Kommunernes Landsforening, red.).

- Så kan man sige: Prøv at se her: Af vores Excell-regneark fremgår, at I kan spare så og så mange milliarder. Hvis I vil slippe for den øvelse, så skal I levere den samme effektivisering ude i kommunerne, siger Roger Buch.

Roger Buch mener også, at innovationsministerens forslag kolliderer med tankerne bag regeringens plan om at flytte 4000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen.

- Det her kommer til at virke stik modsat det, man har gjort de seneste år med udflytning af statslige arbejdspladser.

- Man kommer til at centralisere mange tusinde arbejdspladser i nogle centre. Det betyder, at arbejdspladser vil forsvinde i nogle lokalsamfund, siger Roger Buch.

Kommunaleksperten hælder således til at tro, at forslaget er designet til at lægge maksimalt pres på KL forud for det afgørende slag om næste års økonomiaftale.

Også KL-formand Martin Damm (V) har sået tvivl om rationalet bag innovationsministerens planer.

Han mener, at stordriftsfordelene blev høstet med kommunalreformen, og at kun vil være marginale gevinster at hente med nye sammenlægninger.