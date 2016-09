Et gymnasium kun med muslimske elever, er dagligdagen for de elever, som er startet på det nyåbnede Hindholm Gymnasium. Radikaliseringseksperten Mehdi Mozaffari mener, at gymnasiet kun er begyndelsen til at skabe yderligere parallelsamfund i Danmark. Arkivfoto.

Ekspert: Muslimsk gymnasium baner vej for parallelsamfund

Man skal forholde sig temmelig kritisk over for det nyåbnede Hindholm STX, hvor rammerne udgøres af muslimske værdier.

Ifølge eksperten må religion ikke gøres til en markør for vores uddannelser.

- Vores uddannelser skal ikke styres i religiøse retninger. Det er begyndelsen til at skabe parallelsamfund, siger han.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har tirsdag været i samråd om Hindholm STX, der er det første gymnasium i landet, som officielt kalder sig muslimsk. Det er stiftet af forældre med muslimsk baggrund.

Mehdi Mozaffari er stærkt bekymret for, at Hindholm STX håndhæver muslimske værdier. Gymnasiet tillader blandt andet eleverne at bede op til flere gange om dagen og forbyder pigerne bestemt påklædning.

- Vi risikerer, at de muslimske værdier bliver forstærket, når de får lov til at danne rammerne for et gymnasium, som det er tilfældet her, siger han.

- Det her er kun begyndelsen. Med tiden vil skolen stille større krav, og så vil man måske adskille idrætstimerne mellem drenge og piger.

Eksperten afviser argumenter om, at rene muslimske klasser kan højne fagligheden blandt eleverne, sådan som det er tilfældet for friskolerne.

- Det er ikke et spørgsmål om faglighed. Det er et spørgsmål om et godt, integreret og demokratisk medborgerskab. Og høj faglighed er ikke lig med bedre integrerede borgere, siger Mehdi Mozaffari.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) fortæller tirsdag, at bekymringen for parallelsamfund er reel. Ministeren har derfor valgt at skærpe tilsynet med nyoprettede private gymnasier.