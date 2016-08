Seertallet på er fuldstændig ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, når han sender live mandag aften, vurderer ekspert i sociale medier Bejamin Rud Elberth.

Ekspert: Løkke vil styre pressen med Facebook-udsendelse

Lars Løkke Rasmussen (V) vil sende et signal til danskerne om, at han er folkelig og åben.

Men det betyder samtidig, at journalister er sat fuldstændig ud af spil. De har nemlig ikke mulighed for at stille kritiske spørgsmål, siger ekspert i sociale medier, Benjamin Rud Elberth.

- Det digitale format er skabt sådan, at man kan bypasse journalister. Nu er journalisterne for første gang i en stor økonomisk lancering sat ud af spil, siger han.

Selv om Løkke allerede løfter sløret for en del af planen mandag aften, bliver der først afholdt pressemøde dagen efter klokken 10.00 i Spejlsalen i Statsministeriet.

Det betyder, at kommunikationen forgår på statsministerens præmisser, mens de kritiske spørgsmål må vente.

Seertallet på Facebook er fuldstændig ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, vurderer Bejamin Rud Elberth.

- Hvis han ville have høje seertal, gik han direkte på DR i 21'eren eller i 19-nyhederne på TV2, siger han.

- Journalisterne skal finde et modtræk til det her, for de skal agere kritiske organer, når en plan bliver fremlagt. Lige nu styrer Løkke og regeringen først.

Lars Løkke Rasmussen har længe været meget aktiv på Facebook, også langt mere end sin forgænger Helle Thorning-Schmidt.

Løkke har eksempelvis lavet livestream fra Grønland, og i december udgav han fra 1. til 24. december hver dag et opslag eller en video i en Facebook-julekalender.

Det er dog første gang, at en længe ventet og meget omtalt økonomisk plan bliver lanceret på Facebook.