Ekspert: Folketingssvar går imod Støjbergs forklaring

Et folketingssvar fra 24. februar sidste år modsiger den forklaring, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) gav torsdag i et samråd om en instruks om barnebrude.

Eksperter vurderer ifølge avisen, at det gamle svar tyder på, at ministeren er kommet med usande oplysninger til Folketinget.

I svaret oplyste Inger Støjberg ifølge Information, at hun havde "anmodet Udlændingestyrelsen om at ændre praksis således, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever".

Inger Støjberg skulle i samrådet torsdag forklare en instruks om barnebrude, som blev sendt til Udlændingestyrelsen 10. februar 2014. Den er siden blev kaldt ulovlig af Folketingets Ombudsmand.

I samrådet forklarede hun, at der mundtligt blev kommunikeret til Udlændingestyrelsen, at der skulle foretages individuelle vurderinger.

Folketingssvaret sammenholdt med samrådet indikerer, at Inger Støjberg har en skidt sag, vurderer professor i forfatningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytter over for Information.

- Hvis meningen var, at sagerne skulle behandles individuelt, så er det jo forkert at svare Folketinget, at ingen af parrene kunne forblive sammen.

- Og hvis det ikke var hensigten at behandle sagerne individuelt, er det umiddelbart forkert, hvad ministeren sagde på samrådet.

- I begge tilfælde har hun tilsyneladende givet Folketinget forkerte oplysninger, og det må man jo ikke, siger Jens Elo Rytter til Information.

Ministeren skriver til Information, at man skal holde sig for øje, at der er tale om såkaldt paragraf 20-spørgsmål, hvor hun bliver spurgt om sin politiske holdning.

Ifølge hende er det almindelig praksis, at et sådant spørgsmål er en holdningstilkendegivelse.

- Jeg bliver spurgt, om jeg er tilfreds med hjælpen til barnebrude, og om man gør nok for at hjælpe dem. Som enhver vil være klar over, så synes jeg ikke, at man har gjort nok.

- I svaret redegør jeg derfor blandt andet for det, jeg har sat i værk, og for min politiske holdning, skriver ministeren.