Ekspert: Flere bør få del i penge til bandeforebyggelse

Der er i høj grad brug for en økonomisk indsprøjtning til at forebygge, at banderne rekrutterer flere medlemmer. Penge til forebyggelse bør dog ikke reserveres til politiet.

Fredag vil justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremlægge et nyt bandeudspil. Regeringen vil blandt andet tilføre 15 millioner årligt til politiets forebyggende arbejde i særligt udsatte områder, erfarer Ritzau.

Med forbehold for, at udspillet endnu ikke er lagt frem, opfordrer Line Lerche Mørck til, at man også retter pengene andre steder hen end politiet.

- Jeg har længe savnet, at man begynder at sætte penge af til forebyggende arbejde i stedet for "tough on crime"-indsatser som mere straf.

- Jeg tror, det ville gavne, hvis man lod de forskellige aktører - herunder politiet - byde ind med det, som de gerne ville og lade det bliver fulgt af forskning. I stedet for, at man på forhånd siger, at det er politiet, siger hun.

De 15 millioner kroner, som regeringen vil sætte af, svarer til 20-25 nye medarbejdere hos politiet. Indsatsen skal målrettes mod unge, som vurderes at være i risiko for at blive hvervet af banderne.

I sit forskningsarbejde har Line Lerche Mørch blandt andet fulgt indsatsen Livsbanen og Nørrebro United, som skal forebygge at unge havner i kriminelle miljøer.

- Livsbanen er et rigtigt vigtigt stykke forebyggende arbejde, hvor de får unge til at lave hiphop og rap om deres liv og problemer.

- De her unge drenge, der normalt ikke deler så meget, kan pludseligt sætte ord på følelser, siger forskeren.

Pengene til det forebyggende arbejde kommer efter, at politikere og politi allerede har sat flere andre indsatser i gang.

Blandt andet er der oprettet visitationszoner, og torsdag satte politiet en mobil politistation ind på Nørrebro.