Boligejere landet over vil snart få mere viden om, hvordan deres huse vil blive vurderet i fremtiden. Efter alt at dømme vil vurderingerne stige markant i København, mens provinsen kan slippe billigere. Arkivfoto.

Ekspert: Bolighandlende bør vente på nye vurderinger

Står du over for at skulle købe eller sælge et hus i eller omkring hovedstaden i den meget nære fremtid, kan der være grund til lige at tænke sig om et par uger endnu.

Et nyt system for ejendomsvurderinger er nemlig undervejs, og det kan få stor betydning for, hvor meget skat man vil skulle betale af en given bolig.