Kammeradvokatens undersøgelse viser, at udbytteområdet hos Skat var "præget af generel uklarhed på tværs af Skat omkring, hvem der havde ansvar for hvad".

Ekspert: Altid svært at stille embedsmænd til ansvar

- Det er meget, meget sjældent, at embedsmænd bliver stillet til ansvar, siger han.

I kølvandet på skandalen om udbytteskat, som mellem 2012 og 2015 har kostet statskassen mindst 12,3 milliarder kroner, blev de tre chefer sendt hjem i september sidste år.

Men torsdag konkluderede Kammeradvokaten i en undersøgelse, at der ikke er et juridisk grundlag for at indkalde dem til tjenstligt forhør.

Kammeradvokatens undersøgelse viser desuden, at udbytteområdet hos Skat var "præget af generel uklarhed på tværs af Skat omkring, hvem der havde ansvar for hvad".

Skat fik i juni 2015 et tip om, at et organiseret netværk af selskaber i udlandet ulovligt havde fået udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

På trods af advarslerne fortsatte udbetalingerne frem til 6. august, hvor et nyt tip fik Skat til at standse dem. Efterfølgende blev de tre chefer hjemsendt.

Ifølge Roger Buch er det en svær opgave at placere ansvar i den type sager. Netop fordi der er rigtigt mange involverede.

- Der er lange beslutningskæder, og sagerne kører over meget lange tidsforløb, hvor det er svært at udpege det punkt, hvor fejlen blev begået.

- Derfor er det vanskeligt at konstatere, hvem der har ansvaret. Og skal man ind i den proces, bliver det en meget langvarig og omkostningsfuld proces, hvor man risikerer ikke at kunne pege på en eller to bestemte personer, siger han.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) sagde torsdag til TV 2 News, at han "gerne vil til bunds i sagen".

- Og det er vi ikke endnu, så det drøfter jeg med Folketingets partier, hvordan vi gør, sagde han.