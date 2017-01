Bernt Johan Collet, der dyrker juletræer, skal betale for genetableringen af gravhøje, som han havde jævnet med jorden for at få plads til flere juletræer.

Eksminister taber sag om ødelagte gravhøje på sit gods

I arbejdet med at gøre plads til juletræer blev gravhøje fjernet. Godsejeren skal betale for genetablering.

Godsejer og tidligere konservativ minister Bernt Johan Collet har tabt en langtrukken sag, som handler om ødelagte fortidsminder på sin grund i Vallebo Skov på Sydsjælland.

Det oplyser Østre Landsret.

Godsejeren er blevet pålagt at skulle betale i alt cirka 450.000 kroner for genetableringen af 11 gamle gravhøje og en stendysse, som blev jævnet med jorden for at gøre plads til at plante juletræer.