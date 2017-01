Eksmand får 12 års fængsel for drab i sag uden lig

Tidligere lørdag kendte et enigt nævningeting ham skyldig i drab og usømmelig omgang med lig ved at have skaffet sig af med det på ukendt vis.

Liget er aldrig blevet fundet.

Han blev også dømt for at true hende på livet, cirka to måneder inden hun forsvandt. Ifølge anklageskriftet truede han over telefonen med at slå hende ihjel, hvis hun ikke kom tilbage til ham.

34-årige Hediga Morad blev sidst set 9. oktober 2015, da hun tog toget fra Vejle til Vordingborg for at aflevere sine to børn hos sin eksmand.

Anklagemyndigheden mener, at den 41-årige mand kvalte ekskonen og lagde hende i bagagerummet på sin bil. Derefter kørte han til Møns Klint og skaffede sig af med liget.