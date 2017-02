Cheftræner for superligaklubben Silkeborg IF Peter Sørensen er tiltalt for to tilfælde af vold mod sin tidligere hustru. Kvinden beskriver den 43-årige som opfarende og voldelig. Peter Sørensen afviser at have været voldelig over for kvinden.

Ekskone beskriver cheftræner som voldelig og utilregnelig

Træner for fodboldklub beskrives af ekskone som opfarende og voldelig. Hun tør ikke overlade datteren til ham.

Sådan lyder beskrivelsen af cheftræner for superligaklubben Silkeborg IF Peter Sørensen, når man spørger hans tidligere hustru.

Det var ekskonen, der anmeldte Peter Sørensen til Østjyllands Politi i april sidste år. Hun anmeldte ham for to tilfælde af vold.

Men der har været flere voldsepisoder, lyder det fra kvinden.

Hun nævner blandt andet en episode på et hotel i Tyskland, hvor hotellet endte med at tilkalde politiet.

Kvinden fortæller, at forholdet til Peter Sørensen gradvist blev værre og værre, efter at de to var blevet gift i 2013.

- Han kunne være meget voldsom verbalt. Og hvis jeg ville flytte mig og gå, tog han hårdt fat i mig eller hev mig tilbage til der, hvor han mente, jeg skulle være, siger hun.

Peter Sørensen er blandt andet tiltalt for at have skubbet kvinden omkuld, mens hun holdt parrets fælles barn i favnen.

Han er også tiltalt for ved en anden lejlighed at have slæbt hende flere meter.

Efter sådanne episoder kom der som regel en undskyldning, fortæller kvinden.

- Hver gang han havde gjort det, kom der meget overbevisende, meget kærlige, meget undskyldende undskyldninger. Men også altid forklaringer på, hvorfor det var sket, siger kvinden.

Til sidst blev det dog for meget for hende, og hun flyttede ud af parrets lejlighed og tog deres fælles datter med.

Hun vil fortsat ikke have, at Peter Sørensen har samvær med parrets nu tre år gamle datter.

Det skyldes, at hun er bekymret for datterens sikkerhed.

Hun forstår ikke, hvorfor Peter Sørensen er så opsat på samvær med datteren.

Ifølge kvinden har han aldrig vist interesse for pigen. Tværtimod blev hun altid italesat som et problem, fortæller kvinden i retten.

Ekskonen kræver erstatning fra Peter Sørensen for sammenlagt cirka 150.000 kroner.

Det skal dække svie og smerte samt udgifter til psykologsamtaler og midlertidig genhusning.

Kvinden bor på en hemmelig adresse, da hun er bange for at blive opsøgt af sin tidligere mand.

Peter Sørensen nægter alle anklager om vold mod ekskonen.

Det var ventet, at der vil falde dom i sagen senere fredag eftermiddag.

Men tidsplanen er skredet, og derfor vil dommeren beramme et nyt møde i nær fremtid, hvor sagen kan gøres færdig.