Eksbandemedlem: Mobil station skaber falsk tryghed

Politiet har oprettet en visitationszone og sat fly ind, og onsdag aften blev det besluttet, at en ny mobil politistation skal op på Nørrebro.

Men Michael Green, der er talsmand for foreningen for tidligere bandemedlemmer, TBM Scandinavia, kalder den mobile politistation for en hovsaløsning:

- Vi har at gøre med nogle mennesker, som vi ikke kan blive kloge på. Banderne kommer nok ikke til at reagere, som politiet og politikerne ønsker.

- I mine øjne er det umiddelbart falsk tryghed. Jeg tror ikke, at det er noget, som vil have den store påvirkning på de her bandemedlemmer, siger han.

Den mobile politistation vil være forskellige steder i området omkring Nørrebro, hvor banderne opholder sig. Det fortalte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) onsdag aften efter et møde med partierne i politiforligskredsen.

Den mobile station bliver bemandet af seks betjente, men vil ikke være åben hele døgnet.