Eks-soldat fængslet for at true med at skyde politi

En 42-årig mand blev mandag anholdt og sigtet for at true med at skyde politifolk på politistation i Randers.

Danmark - 18. juli 2017 kl. 13:44

En 42-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Manden er sigtet for trusler om vold mod polititjenestemænd samt trusler på livet mod en kvindelig bekendt. Det oplyser Østjyllands Politi. Manden blev anholdt i Randers mandag formiddag, efter at politiet havde fået en anmeldelse om, at han ville møde op på politistationen i Randers og skyde politifolk. Han er tidligere soldat og lider ifølge politiet af PTSD, posttraumatisk stresstilstand. Manden var ubevæbnet, da han blev anholdt.