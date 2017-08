Eks-præst brugte millioner af dement kvindes penge

Onsdag har Østre Landsret idømt den 52-årige kvinde fire års fængsel for bedrageriet, oplyser TV Øst.

Dermed stadfæstede landsretten den dom, som Retten i Næstved afsagde i december.

Ingrid Marten Trolle-Monsen var økonomisk værge for den demente kvinde fra 2009, til kvinden døde i 2013. I de år overførte hun flere gange penge fra den ældre kvindes konto til sin egen.

I alt bedrog den tidligere præst den demente kvinde for 8,7 millioner kroner.

Selv mener den dømte kvinde, at hun brugte pengene i den ældre kvindes interesse.

Hun brugte omkring to millioner kroner på at købe et hus til sig selv og sin kone og endnu flere millioner på at renovere det. Huset er ved dommen blevet konfiskeret.

Under sagen blev det også dokumenteret, hvordan præsten i årene som værge brugte penge på flyrejser, hoteller og kroophold.

Ingrid Marten Trolle-Monsen er desuden dømt for at have ændret i kirkebogen, så den demente kvinde fremstod som hendes mor.

Hun forklarede i byretten, at hun ændrede kirkebogen, fordi den demente kvinde i virkeligheden var hendes mor.

Den demente kvinde var blevet gravid med sin bror. Derfor blev datteren overdraget til broren og hans kone ved fødslen, lød forklaringen.

Byretten slog dog i sin tid fast, at spørgsmålet om, hvorvidt den ældre kvinde var hendes mor, ingen indflydelse har på dommen.

Da sagen blev behandlet i byretten, krævede anklageren, at den 52-årige blev idømt tre år og seks måneders fængsel. Men retten valgte at dømme hende hårdere, end anklageren krævede, hvilket er usædvanligt.

Den tidligere præst valgte at anke dommen til Østre Landsret, men det fik hun altså ikke noget ud af.