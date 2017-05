Eks-bokser får forvaring efter voldtægter

Retten har fundet beviser for, at han begik to voldtægter mod en nu forhenværende samlever i Nakskov. Hun blev også udsat for vold.

Forvaring erstatter en almindelig fængselsstraf. Den særlige sanktion gives til dømte, der vurderes til at udføre en nærliggende fare for andres liv, velfærd og frihed.

Kun en håndfuld gange hvert år idømmes tiltalte forvaring. Sanktionen indebærer, at man spærres inde på ubestemt tid. De fleste anbringes i Anstalten i Herstedvester.

I sagen mod den 54-årige har Retslægerådet anbefalet en dom til forvaring, skriver folketidende.dk.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig, og han har på stedet anket til frifindelse i Østre Landsret.

Han har flere domme om voldtægt, trusler, frihedsberøvelser og vold mod tidligere samlevere og kærester bag sig, noterer retten på sin hjemmeside.

Også tidligere har anklagemyndigheden forsøgt at få Lars Lund Jensen dømt til forvaring.

I 2012 afviste et nævningeting i Horsens dog anbefalingen i en sag, hvor han havde udsat en kvinde for farlig vold.

I et tilfælde trak han hende i håret og lænkede hende til gearstangen i en bil. I et andet blev offeret udsat for vold, mens hun var lænket til vandtilførslen til et toilet.

I stedet for forvaring fandt Retten i Horsens dog fængsel i to år og seks måneder passende.

Lars Lund Jensen, der engang nåede at blive europamester i sin vægtklasse som professionel bokser, er også tidligere dømt for forsøg på voldtægt.